Napoli, l'appello di un'infermiera: 'Quando dite che il Covid non esiste vi farei vedere gli occhi dei pazienti che implorano aiuto' (Di domenica 25 ottobre 2020) 'Quando dite che il Covid non esiste, vi farei assistere a un nostro turno, con tutti i dispositivi di protezione che fanno male e fanno sudare, vi farei capire anche solo per un minuto l'ansia che si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 ottobre 2020) 'che ilnon, viassistere a un nostro turno, con tutti i dispositivi di protezione che fanno male e fanno sudare, vicapire anche solo per un minuto l'ansia che si ...

fattoquotidiano : L’appello social dell’infermiera a Napoli: “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi dei malati che implorano… - Agenzia_Ansa : Scontri a Napoli e disordini anche a Roma: l'appello alla responsabilità, arrivato anche dal Capo dello Stato, semb… - gennaromigliore : Ieri al Mise i vertici di #Whirlpool hanno confermato la chiusura dello stabilimento di via Argine il 31 ottobre. N… - ClaudiaBruno00 : RT @fattoquotidiano: L’appello social dell’infermiera a Napoli: “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi dei malati che implorano ai… - primaopoitorna : RT @fattoquotidiano: L’appello social dell’infermiera a Napoli: “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi dei malati che implorano ai… -