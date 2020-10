Motonautica, triplete Diego e Massimiliano Testa (Di lunedì 26 ottobre 2020) Motonautica: sul Lago di Como primeggia l’imbarcazione napoletana Sorbino Offshore, che realizza così l’ambito sogno nella classe Endurance boat racing. E triplete fu. Mondiale, Europeo e Campionato italiano in un sol colpo. Vittoria (triplice e) prestigiosa quella conseguita da Diego Testa e suo figlio e copilota Massimiliano. Stagione particolare della Motonautica, condizionata dall’emergenza Covid e … Leggi su 2anews (Di lunedì 26 ottobre 2020): sul Lago di Como primeggia l’imbarcazione napoletana Sorbino Offshore, che realizza così l’ambito sogno nella classe Endurance boat racing. Efu. Mondiale, Europeo e Campionato italiano in un sol colpo. Vittoria (triplice e) prestigiosa quella conseguita dae suo figlio e copilota. Stagione particolare della, condizionata dall’emergenza Covid e …

Veladuepuntozer : Motonautica, tutto in un weekend: Diego Testa sogna il “triplete” - ilnautilus : Motonautica, tutto in un weekend: Diego Testa sogna il “triplete” NAPOLI- Mondiale, europeo e campionato italiano.… - NauticaReport : Motonautica, tutto in un week-end: Diego Testa sogna il “triplete” -

Ultime Notizie dalla rete : Motonautica triplete Motonautica, tutto in un weekend: Diego Testa sogna il “triplete” La Gazzetta dello Sport Al via a Riva del Garda la 29er Eurocup

Un fine ottobre a Riva del Garda come di consueto all’insegna dei giovani (15-20 anni) della classe 29er per la tappa finale dell’Eurocup, circuito che quest’anno ha avuto d ...

Motonautica, tutto in un weekend: Diego Testa sogna il “triplete”

Mondiale, europeo e campionato italiano. Quest’anno la stagione della motonautica, causa emergenza Covid, si disputa in un solo week end. Appuntamento dal 23 al 25 ottobre sul Lago di Como per l’event ...

Un fine ottobre a Riva del Garda come di consueto all’insegna dei giovani (15-20 anni) della classe 29er per la tappa finale dell’Eurocup, circuito che quest’anno ha avuto d ...Mondiale, europeo e campionato italiano. Quest’anno la stagione della motonautica, causa emergenza Covid, si disputa in un solo week end. Appuntamento dal 23 al 25 ottobre sul Lago di Como per l’event ...