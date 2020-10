LIVE – Teramo-Juve Stabia 1-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 25 ottobre 2020) La DIRETTA LIVE di Teramo-Juve Stabia, match valido per la settima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, ancora imbattuti, sono l’assoluta sorpresa del girone, con 11 punti conquistati in 5 partite. Dall’altra parte i campani sono a quota 10 punti dopo aver messo in fila tre risultati utili. Si parte alle ore 18:30 di domenica 25 ottobre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Teramo: Lewandowski; Pinzauti, Diakité, Piacentini, Tentardini; Lasik, Mungo; Ilari, Arrigoni, Cappa; Santoro. Allenatore: Massimo Paci Juve Stabia: Tomei; ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Ladi, match valido per la settima giornata delC di. I padroni di casa, ancora imbattuti, sono l’assoluta sorpresa del, con 11 punti conquistati in 5 partite. Dall’altra parte i campani sono a quota 10 punti dopo aver messo in fila tre risultati utili. Si parte alle ore 18:30 di domenica 25 ottobre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Lewandowski; Pinzauti, Diakité, Piacentini, Tentardini; Lasik, Mungo; Ilari, Arrigoni, Cappa; Santoro. Allenatore: Massimo Paci: Tomei; ...

