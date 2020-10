LIVE F1, DIRETTA GP Portogallo 2020: Hamilton scappa su Bottas, Leclerc terzo dopo il pit-stop di Verstappen (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30/66 1:20.537 Hamilton vola!!!!!!!!!! Bottas 1:21.2 va sull’ottovolante… 29/66 Sembra che sia annunciata pioggia nei prossimi 2 giri. La situazione è davvero in aggiornamento secondo dopo secondo. 29/66 Bottas crolla di nuovo e chiude due giri oltre l’1:22, Vettel si ferma ai box ma si vede ancora pioggia! Leggerissima, ma è sempre un rischio presente. Il tedesco torna in pista 15mo. 28/66 Sainz torna ai box e rientra 14mo alle spalle di Raikkonen. Perez è già ottavo dopo il pit-stop al primo giro… 27/66 1:20.765 per Hamilton!! Che giro!!! Porta a 3.6 il margine su Bottas, quindi Leclerc ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30/66 1:20.537vola!!!!!!!!!!1:21.2 va sull’ottovolante… 29/66 Sembra che sia annunciata pioggia nei prossimi 2 giri. La situazione è davvero in aggiornamento secondosecondo. 29/66crolla di nuovo e chiude due giri oltre l’1:22, Vettel si ferma ai box ma si vede ancora pioggia! Leggerissima, ma è sempre un rischio presente. Il tedesco torna in pista 15mo. 28/66 Sainz torna ai box e rientra 14mo alle spalle di Raikkonen. Perez è già ottavoil pit-al primo giro… 27/66 1:20.765 per!! Che giro!!! Porta a 3.6 il margine su, quindi...

Inter : ?? | FOTOGALLERY Romelu col mancino, Danilo di testa: il racconto per immagini di #GenoaInter ?? Qui la fotogallery… - SkySportF1 : ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? - SkySportF1 : Formula 1, GP di Portogallo 2020: la diretta live a Portimao (Algarve) #SkyMotori #PortugueseGP #F1 #Formula1 - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2020 Cernusco sul Naviglio-Milano in DIRETTA: Campenaerts fa registrare il nuovo miglior tempo -… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 25/66 giri #PortogueseGP #Portimao Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… -