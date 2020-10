Juventus-Verona, fine primo tempo: i Top e i Flop (Di domenica 25 ottobre 2020) È appena terminato il primo tempo tra la Juventus di Andrea Pirlo e il Verona. La compagine scaligera ha visto annullarsi un gol per fuorigioco, l’autore era stato Colley. I bianconeri invece sono andati vicino al gol al 21′ con Bernardeschi che ha effettuato un tiro dal limite respinto da Silvestri in calcio d’angolo. Al 39′ ammonizione per Vieira dell’Hellas in seguito ad un fallo su Dybala e giusto pochi minuti dopo Cuadrado con una botta sfiora il vantaggio. Morata invece al 45′ vede annullarsi un gol dal VAR per un fuorigioco in fase di impostazione. Il primo tempo finisce dunque a reti bianche. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: doppio colpo da 100 milioni LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 25 ottobre 2020) È appena terminato iltra ladi Andrea Pirlo e il. La compagine scaligera ha visto annullarsi un gol per fuorigioco, l’autore era stato Colley. I bianconeri invece sono andati vicino al gol al 21′ con Bernardeschi che ha effettuato un tiro dal limite respinto da Silvestri in calcio d’angolo. Al 39′ ammonizione per Vieira dell’Hellas in seguito ad un fallo su Dybala e giusto pochi minuti dopo Cuadrado con una botta sfiora il vantaggio. Morata invece al 45′ vede annullarsi un gol dal VAR per un fuorigioco in fase di impostazione. Ilfinisce dunque a reti bianche. LEGGI ANCHE: Calciomercato, bomba dalla Spagna: doppio colpo da 100 milioni LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

