Il nuovo Dpcm vieta ricevimenti e banchetti: stop a matrimoni, battesimi e comunioni (Di domenica 25 ottobre 2020) Con il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte si mette lo stop ai ricevimenti. Le misure, che entrano in vigore il 26 ottobre e saranno valide fino al 24 novembre, vietano ...

