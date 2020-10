Gears 5 su Xbox Series X/S vi permetterà di avere Dave Bautista come Marcus Fenix (Di domenica 25 ottobre 2020) Stando a quanto rivelato da un nuovo video di The Coalition, grazie al prossimo aggiornamento di Gears 5, il quale renderà il titolo compatibile con le console next-gen Xbox Series X e S, avrete la possibilità di cambiare il personaggio Marcus Fenix con Dave Bautista nella campagna principale.Bautista era già un personaggio disponibile nel multiplayer, ma ora potrà diventare un protagonista effettivo, prendendo il posto di Fenix. La cosa più interessante è che non si tratta di un semplice cambio di skin: l'attore ha registrato tutti i dialoghi originali, quindi lo scambio sarà completo.L'aggiornamento in questione arriverà il prossimo 10 novembre, in concomitanza con il lancio ... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 ottobre 2020) Stando a quanto rivelato da un nuovo video di The Coalition, grazie al prossimo aggiornamento di5, il quale renderà il titolo compatibile con le console next-genX e S, avrete la possibilità di cambiare il personaggioconnella campagna principale.era già un personaggio disponibile nel multiplayer, ma ora potrà diventare un protagonista effettivo, prendendo il posto di. La cosa più interessante è che non si tratta di un semplice cambio di skin: l'attore ha registrato tutti i dialoghi originali, quindi lo scambio sarà completo.L'aggiornamento in questione arriverà il prossimo 10 novembre, in concomitanza con il lancio ...

The Coalition è pronta a estendere la trama di Gears 5: dovremo aspettare dicembre, come gli sviluppatori hanno spiegato a IGN, e sarà disponibile sia per Xbox One che per Xbox Series X e Series S. Il ...

Dave Bautista diventa Marcus Fenix in Gears 5 su Xbox Series X

The Coalition ha tolto il velo all'update di Gears 5 per Xbox Series X|S, che introdurrà molto più rispetto ai 120fps nel multiplayer.

The Coalition è pronta a estendere la trama di Gears 5: dovremo aspettare dicembre, come gli sviluppatori hanno spiegato a IGN, e sarà disponibile sia per Xbox One che per Xbox Series X e Series S.