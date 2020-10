Dal Governo misure più drastiche per salvare il Natale ed evitare un nuovo lockdown. Di Maio: “E’ un obbligo morale adottarle senza perdere nemmeno un’ora” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Governo ha varato nella notte un nuovo Dpcm contenente misure più stringenti per arginare la seconda ondata di contagi da Coronavirus. I contenuti nel provvedimento, che sarà in vigore da domani e fino al 24 novembre, saranno illustrati nel pomeriggio dal premier Giuseppe Conte. Tra le misure, contenute nella bozza del provvedimento circolata ieri, lo stop alle attività di palestre, piscine, sale giochi, cinema e teatri ma anche limitazioni alla circolazione e agli orari di chiusura alcune attività, come quelle legate alla ristorazione (dalle 18). “Servono misure dure, misure drastiche. Nettamente più drastiche. E soprattutto servono subito. E’ un obbligo anche morale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilha varato nella notte unDpcm contenentepiù stringenti per arginare la seconda ondata di contagi da Coronavirus. I contenuti nel provvedimento, che sarà in vigore da domani e fino al 24 novembre, saranno illustrati nel pomeriggio dal premier Giuseppe Conte. Tra le, contenute nella bozza del provvedimento circolata ieri, lo stop alle attività di palestre, piscine, sale giochi, cinema e teatri ma anche limitazioni alla circolazione e agli orari di chiusura alcune attività, come quelle legate alla ristorazione (dalle 18). “Servonodure,. Nettamente più. E soprattutto servono subito. E’ unanche...

