Covid-19 con sintomi. Presidente Mattarella: la brutta notizia poco fa (Di domenica 25 ottobre 2020) Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica, ha il Covid sintomatico. È stato lui stesso a renderlo noto chiarendo che venerdì 23 ottobre aveva la febbre alta, sabato 24 ha fatto il tampone “e stamattina ho avuto il responso: positivo“. “Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene. Tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma”, ha precisato. “Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il Presidente. Ora sono in isolamento a casa. Mio figlio e mia moglie sono negativi. Al Quirinale sono già partite le previste procedure di ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 ottobre 2020) Giovanni Grasso, portavoce deldella Repubblica, ha ilsintomatico. È stato lui stesso a renderlo noto chiarendo che venerdì 23 ottobre aveva la febbre alta, sabato 24 ha fatto il tampone “e stamattina ho avuto il responso: positivo“. “Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene. Tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma”, ha precisato. “Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il. Ora sono in isolamento a casa. Mio figlio e mia moglie sono negativi. Al Quirinale sono già partite le previste procedure di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid con Con quali farmaci abbiamo curato il Covid-19 durante il lockdown? Il Sole 24 ORE Coronavirus, ultimi dati. In Italia ancora record nuovi positivi: 21.273 con 161.880 tamponi, 128 le vittime

Nuovo record di positivi al Covid nelle ultime 24 ore nelle Marche: sono 521 sulla cifra anch'essa record di 2.392 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Questi casi compren ...

Case di riposo, torna l'incubo 39 ospiti positivi a Villa Cozza

LA PANDEMIAMACERATA Focolaio di ospiti positivi al Covid-19 alla casa di riposo maceratese di Villa Cozza: 39 gli anziani contagiati. Il direttore dell'Ircr Francesco Prioglio: «Villa Cozza ...

