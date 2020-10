Coronavirus, Settore gioco pubblico: “Chiusura totale non ha fondamento” (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, anche alla luce dei protocolli sanitari adottati e dei dati che registrano l'assenza di focolai nelle sale dove si svolge il gioco pubblico, non troverebbe fondamento una chiusura totale del Settore che causerebbe danni irreparabili ad una filiera che contribuisce a oltre la metà del gettito erariale annuo proveniente dal comparto dei giochi pubblici. Crediamo che le limitazione orarie alle sale gioco, sale bingo e sale scommesse, in linea con quanto previsto per altri esercizi di vendita al dettaglio, siano misure sufficienti per contrastare la seconda ondata di contagi. Facciamo dunque appello alle Istituzioni affinchè anche il nostro comparto sia tutelato come altri settori dell' economia”. Questo il passaggio chiave di una comunicazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, anche alla luce dei protocolli sanitari adottati e dei dati che registrano l'assenza di focolai nelle sale dove si svolge il, non troverebbe fondamento una chiusuradelche causerebbe danni irreparabili ad una filiera che contribuisce a oltre la metà del gettito erariale annuo proveniente dal comparto dei giochi pubblici. Crediamo che le limitazione orarie alle sale, sale bingo e sale scommesse, in linea con quanto previsto per altri esercizi di vendita al dettaglio, siano misure sufficienti per contrastare la seconda ondata di contagi. Facciamo dunque appello alle Istituzioni affinchè anche il nostro comparto sia tutelato come altri settori dell' economia”. Questo il passaggio chiave di una comunicazione ...

rappresenta un ulteriore passo per contrastare il diffondersi del virus ma anche creare difficoltà al settore economico, finanziario e sociale di un’Italia che pare vittima di un sortilegio”. Lo ...

"La misura assunta oggi - scrivono gli assessori - colpisce il settore produttivo italiano che più di ogni altro ha saputo adottare misure efficaci e responsabili nel contrasto alla diffusione ...

rappresenta un ulteriore passo per contrastare il diffondersi del virus ma anche creare difficoltà al settore economico, finanziario e sociale di un’Italia che pare vittima di un sortilegio”. Lo ..."La misura assunta oggi - scrivono gli assessori - colpisce il settore produttivo italiano che più di ogni altro ha saputo adottare misure efficaci e responsabili nel contrasto alla diffusione ...