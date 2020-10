Conte riceve delegazione ristoratori che erano in piazza (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 25 OTT - Subito dopo la conferenza stampa, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte ha incontrato una delegazione di tre dei circa 300 ristoratori e gestori di bar che stavano ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 25 OTT - Subito dopo la conferenza stampa, a quanto si apprende, il premier Giuseppeha incontrato unadi tre dei circa 300e gestori di bar che stavano ...

Le parole del premier Giuseppe Conte irrompono nel pranzo domenicale degli italiani ... che sono stati più colpiti nella propria attività da questo ultimo decreto riceveranno gli aiuti direttamente ...

Subito dopo la conferenza stampa, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte ha incontrato una delegazione di tre dei circa 300 ristoratori e gestori di bar che stavano protestando davanti Montec ...

