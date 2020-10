Classifica Mondiale Moto2: Sam Lowes balza in testa, Bastianini 2° a -7 e Marini 3° a -23 (Di domenica 25 ottobre 2020) Sam Lowes ha vinto il GP del Teruel 2020, quartultima tappa del Mondiale Moto2 che è andata in scena sul circuito di Aragon. Il britannico è scattato meravigliosamente dalla pole-position, ha impresso fin da subito un ritmo forsennato, ha girato su tempi strepitosi per tutta la gara e ha tagliato il traguardo con addirittura sette secondi di vantaggio sul più immediato inseguitore. Il centauro della EG 0,0 Marc VDS ha infilato il terzo successo consecutivo in questa stagione (si era imposto a Le Mans due settimane fa e sempre ad Aragon sette giorni fa) ed è balzato in testa alla Classifica generale. Il 30enne ora ha sette punti di vantaggio su Enea Bastianini, oggi buon terzo dietro a Fabio Di Giannantonio (secondo posto per il ragazzo della ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Samha vinto il GP del Teruel 2020, quartultima tappa delche è andata in scena sul circuito di Aragon. Il britannico è scattato meravigliosamente dalla pole-position, ha impresso fin da subito un ritmo forsennato, ha girato su tempi strepitosi per tutta la gara e ha tagliato il traguardo con addirittura sette secondi di vantaggio sul più immediato inseguitore. Il centauro della EG 0,0 Marc VDS ha infilato il terzo successo consecutivo in questa stagione (si era imposto a Le Mans due settimane fa e sempre ad Aragon sette giorni fa) ed èto inallagenerale. Il 30enne ora ha sette punti di vantaggio su Enea, oggi buon terzo dietro a Fabio Di Giannantonio (secondo posto per il ragazzo della ...

