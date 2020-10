Campania: Dietrofront di De Luca per l’ordinanza lockdown, cosa è successo? (Di domenica 25 ottobre 2020) L’annuncio di chiudere tutto da parte del governatore della Campania Vincenzo De Luca aveva scatenato molte polemiche e scontri. Venerdì aveva dichiarato “Continueremo a seguire la nostra linea di rigore, senza cambiare di una virgola, come è nostro dovere fare“. Oggi doveva partire quindi l’ordinanza per il lockdown ma a quanto dicono i media locali non avverrà subito ma a data da destinarsi. lockdown rinviato Dalla Regione fanno sapere che due sono i motivi per cui è stato rinviato tutto. Il primo è che il governo secondo De Luca non è deciso a prendere provvedimenti seri a livello nazionale e quindi il lockdown non può essere limitato a una sola regione che comporterebbe problemi a livello di spostamenti. ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 25 ottobre 2020) L’annuncio di chiudere tutto da parte del governatore dellaVincenzo Deaveva scatenato molte polemiche e scontri. Venerdì aveva dichiarato “Continueremo a seguire la nostra linea di rigore, senza cambiare di una virgola, come è nostro dovere fare“. Oggi doveva partire quindi l’ordinanza per ilma a quanto dicono i media locali non avverrà subito ma a data da destinarsi.rinviato Dalla Regione fanno sapere che due sono i motivi per cui è stato rinviato tutto. Il primo è che il governo secondo Denon è deciso a prendere provvedimenti seri a livello nazionale e quindi ilnon può essere limitato a una sola regione che comporterebbe problemi a livello di spostamenti. ...

LegaSalvini : ?? IN CAMPANIA DISASTRO DE LUCA! Tra annunci e repentini dietrofront sull’apertura delle scuole il Governatore sta… - QuotidianPost : Campania: Dietrofront di De Luca per l’ordinanza lockdown, cosa è successo? - uandarin : DE LUCA FA DIETROFRONT: NIENTE PIÙ LOCKDOWN IN CAMPANIA - Il governatore si è reso conto di non poter dare un cente… - prestia_fabio : RT @_DAGOSPIA_: DE LUCA FA DIETROFRONT: NIENTE PIÙ LOCKDOWN IN CAMPANIA - IL GOVERNATORE SI E’ RESO CONTO DI... - vitalozzo2012 : RT @_DAGOSPIA_: DE LUCA FA DIETROFRONT: NIENTE PIÙ LOCKDOWN IN CAMPANIA - IL GOVERNATORE SI E’ RESO CONTO DI... -