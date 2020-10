Cagliari-Crotone la gara delle prime volte | in 4 al 1° gol in Serie A

(Di domenica 25 ottobre 2020)è unascoppiettante e di grande interesse, anche statistico: sono quattro i “primi gol” inA Primo tempo scoppiettante quello tra. Sono cinque i gol nella prima frazione di gioco con quattronella stessa. Apre le danze Junior Messias, con la prima rete inA. Prosegue Lykogiannis con la splendida punizione dell’1-1. Simeone è l’intruso di giornata, non al primo gol in A. Proseguono laMolina deled un minuto dopo Sottil, figlio d’arte. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Live+-+Segui+la+diretta+di+Cagliari-Crotone - infoitsport : FORMAZIONI Cagliari Crotone: le scelte degli allenatori - infoitsport : Diretta Cagliari-Crotone 3-2: Sottil, e sardi di nuovo avanti - mandrrilo : Cagliari 2-2 Crotone 43' Salvatore Molina - MafiaCountdown1 : #SerieA @SerieA Cagliari @CagliariCalcio 3-2 Crotone @FcCrotoneOff (10) -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Crotone

Grande ingenuità per Luca Cigarini, ex della partita in Cagliari-Crotone, lunch match della quinta giornata di Serie A 2020/2021. L’ex centrocampista sardo si è fatto espellere al 48' per un ...Cagliari-Crotone è una gara scoppiettante e di grande interesse, anche statistico: sono quattro i “primi gol” in Serie A Primo tempo scoppiettante quello tra Cagliari e Crotone. Sono cinque i gol ...