Benevento-Napoli, R. Insigne: “Mi dispiace aver fatto il mio primo gol in Serie A contro mio fratello” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il primo tempo di Benevento-Napoli è terminato 1-0.A mettere a segno il gol del momentaneo vantaggio delle Streghe ci pensa Roberto Insigne, che nel derby campano affronta il fratello Lorenzo capitano dei partenopei. Con un passato tra Serie B e Serie C, l'attaccante del Benevento trova il suo primo gol nel massimo campionato italiano proprio contro il club della sua città nativa. Il destino ha voluto che la rete d'esordio in Serie A per Roberto Insigne arrivi contro la sua ex squadra, nonché compagine maggiormente rappresentata proprio dal fratello Lorenzo. Ai microfoni di DAZN, lo stesso calciatore delle Streghe ha commentato il proprio gol nell'intervallo tra ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 ottobre 2020) Iltempo diè terminato 1-0.A mettere a segno il gol del momentaneo vantaggio delle Streghe ci pensa Roberto, che nel derby campano affronta il fratello Lorenzo capitano dei partenopei. Con un passato traB eC, l'attaccante deltrova il suogol nel massimo campionato italiano proprioil club della sua città nativa. Il destino ha voluto che la rete d'esordio inA per Robertoarrivila sua ex squadra, nonché compagine maggiormente rappresentata proprio dal fratello Lorenzo. Ai microfoni di DAZN, lo stesso calciatore delle Streghe ha commentato il proprio gol nell'intervallo tra ...

