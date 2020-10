Benevento-Napoli 1-2, il tabellino (Di domenica 25 ottobre 2020) Benevento - Nel derby campano tra Benevento e Napoli prevalgono gli uomini di Gattuso : dopo esser passati in svantaggio per il gol dell'ex di turno Roberto Insigne , gli azzurri pareggiano nella ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020)- Nel derby campano traprevalgono gli uomini di Gattuso : dopo esser passati in svantaggio per il gol dell'ex di turno Roberto Insigne , gli azzurri pareggiano nella ...

pisto_gol : In Benevento-Napoli è-paradossalmente meno grave l’errore di Doveri, che non vede il fallo evidente di Foulon su Lo… - sscnapoli : ?? | I convocati di #BeneventoNapoli ?? - DiMarzio : La prima volta di Roberto #Insigne in #SerieA contro il 'suo' #Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Benevento-Napoli, i voti di Antonio Petrazzuolo: 'Lorenzo decisivo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Benevento-Napoli, i voti di Antonio Petrazzuolo: 'Lorenzo decisivo' -