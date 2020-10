Beat Generation, ribaltare il mondo con i libri (Di domenica 25 ottobre 2020) La Beat Generation fu un movimento giovanile, nato negli anni Cinquanta in America, portato avanti in campo artistico, poetico e letterario. I libri della Beat Generation I libri della Beat Generation. Photo: Web.È il 1951 quando Jack Kerouac pubblica il suo romanzo On the road, includendo tutti gli elementi del fenomeno “Beat”: il rifiuto delle norme imposte, uno stile alternativo, la libertà sessuale, la sperimentazione delle droghe e l’interesse per le religioni orientali. Tra gli autori di riferimento di questa “gioventù bruciata” troviamo: Sulla strada, Jack Kerouac, appunto. Manifesto non ufficiale della Beat. Racconta le esperienze di Sal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Lafu un movimento giovanile, nato negli anni Cinquanta in America, portato avanti in campo artistico, poetico e letterario. Idelladella. Photo: Web.È il 1951 quando Jack Kerouac pubblica il suo romanzo On the road, includendo tutti gli elementi del fenomeno “”: il rifiuto delle norme imposte, uno stile alternativo, la libertà sessuale, la sperimentazione delle droghe e l’interesse per le religioni orientali. Tra gli autori di riferimento di questa “gioventù bruciata” troviamo: Sulla strada, Jack Kerouac, appunto. Manifesto non ufficiale della. Racconta le esperienze di Sal ...

Beat Hippie Yippie, Fernanda Pivano. La donna che ha tradotto la Beat Generation in Italia. In questo libro raccoglie diversi articoli sulle correnti di pensiero del dopoguerra che spiegano la radice ...

Da Lee Masters a Kerouac: quando Fernanda Pivano vuol dire America

da William Faulkner a Jack Kerouac e a tutti gli esponenti della Beat Generation. A dirigerlo è lo psicanalista Ottavio Rosati che ne aveva già presentato una prima versione nel 2001 al Festival di ...

