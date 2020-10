Ballando con le stelle | nuovo scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli | stavolta interviene Milly

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 25 ottobre 2020)con leè arrivato alla sesta puntata e, anche in questa occasione, non sono mancati scontri e polemiche. I giudici sono ancora di opinioni contrarie in merito alle performance di Costantino Della Gherardesca e Sara di Vaira, Guillermo Mariotto e dial centro del dibattito per i suoi metodi di giudizio esono sempre più ai ferri corti. Ed è proprio l’ennesimogiudice-concorrente ad aver scatenato una polemica dei fan, e non solo, sui social, questa volta l’argomento del dibattito è il matrimonio. Questa volta però è intervenuta ancheCarlucci per tranquillizzare gli animi....