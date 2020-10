“A che cosa è servito essere onesto?”: lo sfogo di un ristoratore piemontese (Di domenica 25 ottobre 2020) “Oggi chi ha fatto cassa indiscriminatamente può ben dire di aver fatto bene, giacché siamo tutti trattati da criminali, da untori, da dispensatori di malanni”. Trova spazio in un lungo post su Facebook il lungo sfogo di un ristoratore piemontese che commenta le nuove misure restrittive adottate dal Governo per fermare la crescita dei contagi in Italia. L’impennata di contagi Covid nel Paese ha costretto il governo a prendere misure più stringenti, varando un nuovo Dpcm. La firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivata nella notte, dopo un lungo confronto con la maggioranza e le Regioni. In giornata il premier illustrerà le nuove misure in una conferenza stampa. Le nuove misure sono in vigore da lunedì 26 ottobre e resteranno valide fino al 24 novembre. QUI IL ... Leggi su tpi (Di domenica 25 ottobre 2020) “Oggi chi ha fatto cassa indiscriminatamente può ben dire di aver fatto bene, giacché siamo tutti trattati da criminali, da untori, da dispensatori di malanni”. Trova spazio in un lungo post su Facebook il lungodi unche commenta le nuove misure restrittive adottate dal Governo per fermare la crescita dei contagi in Italia. L’impennata di contagi Covid nel Paese ha costretto il governo a prendere misure più stringenti, varando un nuovo Dpcm. La firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivata nella notte, dopo un lungo confronto con la maggioranza e le Regioni. In giornata il premier illustrerà le nuove misure in una conferenza stampa. Le nuove misure sono in vigore da lunedì 26 ottobre e resteranno valide fino al 24 novembre. QUI IL ...

