Wuhan torna lentamente alla normalità su ordine di Pechino (Di sabato 24 ottobre 2020) La megalopoli, ex epicentro dell’epidemia, tenta di attirare i turisti cinesi bloccati sul territorio. Il governo la usa come vetrina della vittoria sul covid-19, ma tra chi ha perso i familiari c’è chi reclama giustizia per le mancate cure. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 24 ottobre 2020) La megalopoli, ex epicentro dell’epidemia, tenta di attirare i turisti cinesi bloccati sul territorio. Il governo la usa come vetrina della vittoria sul covid-19, ma tra chi ha perso i familiari c’è chi reclama giustizia per le mancate cure. Leggi

LiaColombo1 : Le immagini del gremitissimo party organizzato in piscina al Maya Beach Water Park di #Wuhan erano solo un assaggio… - Presente_3 : @RadioSavana Non capisco. Tutto l'Occidente con il virus e a Wuhan niente, qualcosa non torna. - repubblica : Torna #autocertificazione, i social: 'Devo averne ancora una nell'auto' - TanZhang92 : @carlopaolofesta Tutto il Mainland. da Maggio dopo il caso di Wuhan (11 mln tamponi per tutti in una settimana), c'… -

Ultime Notizie dalla rete : Wuhan torna Wuhan torna lentamente alla normalità su ordine di Pechino - Zhifan Liu Internazionale Wuhan torna lentamente alla normalità su ordine di Pechino

Fang è convinta che la riapertura non sia solo un’operazione di facciata. “Wuhan è tornata come prima”, scrive. “Per me non è una città in rovina né risorta dalle ceneri. Ma per le famiglie colpite e ...

Wuhan: locali aperti fino a tardi e niente mascherine, il video dell’ambasciatrice italiana

La vita che torna a Wuhan, un video girato dall'ambasciatrice italiana in Cina. La città, focolaio mondiale del Covid-19.

Fang è convinta che la riapertura non sia solo un’operazione di facciata. “Wuhan è tornata come prima”, scrive. “Per me non è una città in rovina né risorta dalle ceneri. Ma per le famiglie colpite e ...La vita che torna a Wuhan, un video girato dall'ambasciatrice italiana in Cina. La città, focolaio mondiale del Covid-19.