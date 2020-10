Tennis, ATP Colonia II 2020: Diego Schwartzman raggiunge Zverev in finale, piegato in tre set Auger-Aliassime (Di domenica 25 ottobre 2020) Sarà l’argentino Diego Schwartzman il prossimo avversario nella finale dell’ATP di Colonia II (Germania) del tedesco Alexander Zverev, vittorioso contro l’azzurrino Jannik Sinner. L’argentino, n.9 del mondo, ha sconfitto al termine di un match molto tirato il canadese Felix Auger-Aliassime (n.22 ATP) con lo score di 6-4 5-7 6-4. Alla lunga la maggior regolarità del sudamericano è venuta fuori alla distanza, ma è doveroso riconoscere la portata della prova del nordamericano, capace di rimettersi in partita nel secondo parziale. Nel primo set l’apertura sorride a Schwartzman: troppi errori per Auger-Aliassime e per l’argentino lo score è di 2-0. La ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Sarà l’argentinoil prossimo avversario nelladell’ATP diII (Germania) del tedesco Alexander, vittorioso contro l’azzurrino Jannik Sinner. L’argentino, n.9 del mondo, ha sconfitto al termine di un match molto tirato il canadese Felix(n.22 ATP) con lo score di 6-4 5-7 6-4. Alla lunga la maggior regolarità del sudamericano è venuta fuori alla distanza, ma è doveroso riconoscere la portata della prova del nordamericano, capace di rimettersi in partita nel secondo parziale. Nel primo set l’apertura sorride a: troppi errori pere per l’argentino lo score è di 2-0. La ...

