Pirlo: «De Ligt? Ecco quando potrebbe rientrare»

Andrea Pirlo, allenatore della Juve, ha parlato di Matthijs de Ligt nella conferenza stampa di vigilia del match con il Verona

Nella conferenza stampa di vigilia del match Juve-Verona, Andrea Pirlo si è soffermato anche sulle condizioni di Matthijs de Ligt, out da agosto dopo l'operazione alla spalla. Le parole del tecnico bianconero sull'olandese.

DE LIGT – «Sta bene, dobbiamo solo aspettare il medico ortopedico che dia il via libera. Si sta allenando da qualche giorno con noi evitando i contrasti. Sia fisicamente che mentalmente sarebbe già pronto a giocare con noi ma dobbiamo aspettare l'ok».

