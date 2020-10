Phyllida Lloyd con “Herself – La Vita che Verrà”: inno alle donne in fuga dalla violenza – RomaFF15 (Di sabato 24 ottobre 2020) “Herself – La Vita che Verrà” di Phyllida Lloyd Presentato al Sundance Film Festival, “Herself – La Vita che Verrà“, arriva alla Festa del Cinema di Roma in coproduzione con Alice nella città e prossimamente nelle sale il 25 novembre distribuito da BIM. La pellicola è un’opera cinematografica tutta al femminile, che denuncia il delicato tema della violenza domestica sulle donne, un argomento attuale e drammatico; protagonista principale l’attrice teatrale britannica Claire Dunne, diretta dalla regista Phyllida Lloyd, conosciuta per il suo pluripremiato lavoro teatrale che include la trilogia di Shakespeare (Donmar Warehouse/St. Ann’s ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) “Herself – Lache Verrà” diPresentato al Sundance Film Festival, “Herself – Lache Verrà“, arriva alla Festa del Cinema di Roma in coproduzione con Alice nella città e prossimamente nelle sale il 25 novembre distribuito da BIM. La pellicola è un’opera cinematografica tutta al femminile, che denuncia il delicato tema delladomestica sulle, un argomento attuale e drammatico; protagonista principale l’attrice teatrale britannica Claire Dunne, direttaregista, conosciuta per il suo pluripremiato lavoro teatrale che include la trilogia di Shakespeare (Donmar Warehouse/St. Ann’s ...

