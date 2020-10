Nuovo Dpcm | verso lo stop a palestre e piscine | ipotesi divieto spostamenti tra Regioni

(Di sabato 24 ottobre 2020) Si valoall'attività die sale giochi e l'anticipo dell'orario di chiusura per il settore della ristorazione. Sono questi, secondo quanto si apprende...

Arriva la nuova stretta del governo di fronte alla seconda ondata del Coronavirus che sta travolgendo l'I talia. Sospensione da domenica o ...che è stato convocato d’urgenza dal ministro Roberto Speranza per una valutazione delle nuove restrizioni da inserire in quello che sarà il terzo Dpcm in neanche due settimane. Anche stavolta però ...