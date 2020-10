Matilde Brandi in lacrime a Verissimo per il marito e per i genitori Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo 35 giorni nella casa del GF Vipè uscita dal gioco e aha confidato che purtroppo lì è uscita lavera (). E’ ciò che vuole il pubblico, vedere come sono davvero i vip e lei è stata vera e lo è ancora ma sempre in, per Marco, suo, per la mamma e il papà che non ci sono più. “Sai che quando ero dentro ho sognato mia madre non riuscivo a prendere sonno e ho visto mia madre che era anziana ma stava bene e io le sono andata incontro, l’ho abbracciata e lei mi è morta in braccio e io non so cosa voleva dire in quel sonno forse che dovevo andare via tranquilla dalla casa, che ero stata sincera e andare via tranquillamente” confida ...