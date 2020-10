Mario Balotelli e la risposta sessista a Dayane Mello, il web insorge (Di sabato 24 ottobre 2020) Dayane Mello invita dentro Mario Balotelli: la risposta trash del calciatore. Al Grande Fratello Vip Enock ha avuto modo di incontrare suo fratello a fine puntata Ospite del Grande Fratello Vip, questa sera Alfonso Signorini ha avuto l’onore di avere Mario Balotelli. Il calciatore è entrato nella casa per fare una sorpresa a suo fratello … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 24 ottobre 2020)invita dentro: latrash del calciatore. Al Grande Fratello Vip Enock ha avuto modo di incontrare suo fratello a fine puntata Ospite del Grande Fratello Vip, questa sera Alfonso Signorini ha avuto l’onore di avere. Il calciatore è entrato nella casa per fare una sorpresa a suo fratello … L'articolo proviene da YesLife.it.

tpi : Il vergognoso sessismo di sua maestà l’intoccabile Mario Balotelli al #GfVip. - _neroseppia : RT @vivailtrash_: Zelletta: 'Ieri ha potuto fare quelle cose solo perchè è Mario Balotelli, se fosse stato qualcun'altro non avrebbe potuto… - mary_jordan6 : RT @letterstohaz: Zelletta: Tommaso è molto legato a Francesco, ed è normale che lui rimanga deluso dal suo comportamento. SEMPRE ZELLETTA:… - frachetwitta : RT @_goldevn: Zelletta: 'Ieri ha potuto fare quelle cose solo perchè è Mario Balotelli, se fosse stato qualcun'altro non avrebbe mai potuto… - harrebel : RT @Ilovetrashh: Zelletta: 'Ieri ha potuto fare quelle cose solo perchè è Mario Balotelli, se fosse stato qualcun'altro non avrebbe mai pot… -