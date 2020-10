Maria De Filippi, stop ai baci a Uomini e Donne: fermati i tronisti (Di sabato 24 ottobre 2020) Maria De Filippi ha scelto di modificare ancora una volta il corso di Uomini e Donne, vietando i baci tra tronisti e corteggiatrici. Visto l’aggravarsi della seconda ondata del Coronavirus, Maria De Filippi si è vista costretta a modificare ancora una volta il suo programma “Uomini e Donne“, fermando delle interazioni che potrebbero causare un … Leggi su viagginews (Di sabato 24 ottobre 2020)Deha scelto di modificare ancora una volta il corso di, vietando itrae corteggiatrici. Visto l’aggravarsi della seconda ondata del Coronavirus,Desi è vista costretta a modificare ancora una volta il suo programma ““, fermando delle interazioni che potrebbero causare un …

