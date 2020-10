La reputazione: a noi interessa poco cosa si fa e molto di più cosa si dice? (Di sabato 24 ottobre 2020) La reputazione è quel deposito di stima e fiducia che ciascuno di noi accumula in ragione dei suoi comportamenti, delle competenze che ha mostrato nel suo impegno professionale. Di quel che fa e dice. Di come lo fa e di come lo dice. Un virologo sarà maggiormente ascoltato in ragione delle valutazioni che ha espresso sulla pandemia e del riscontro che le sue parole hanno avuto nei fatti per come si sono svolti. Ma esiste anche una reputazione inversa, che non vogliamo vedere ma che c’è. Per esempio quella di un criminale crescerà proprio in ragione dell’efferatezza dei crimini commessi. Anche un demagogo ha qualcosa da vendere e molto da acquistare al mercato della reputazione: può dire cose insensate ma se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Laè quel deposito di stima e fiducia che ciascuno di noi accumula in ragione dei suoi comportamenti, delle competenze che ha mostrato nel suo impegno professionale. Di quel che fa e. Di come lo fa e di come lo. Un virologo sarà maggiormente ascoltato in ragione delle valutazioni che ha espresso sulla pandemia e del riscontro che le sue parole hanno avuto nei fatti per come si sono svolti. Ma esiste anche unainversa, che non vogliamo vedere ma che c’è. Per esempio quella di un criminale crescerà proprio in ragione dell’efferatezza dei crimini commessi. Anche un demagogo ha qualda vendere eda acquistare al mercato della: può dire cose insensate ma se ...

(ANSA) - WASHINGTON, 22 OTT - "La nostra reputazione nel mondo e' a pezzi": lo ha detto Barack Obama attaccando l'amministrazione Trump nel suo comizio a Philadelphia per Joe Biden. "Donald Trump - ha ...

