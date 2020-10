Il racconto choc di Lory del Santo: “Picchiata e abusata per tutta la notte in un hotel. È stato un incubo” (Di sabato 24 ottobre 2020) Un “incubo durato tutta la notte”. Così Lory Del Santo ai microfoni di Rai Radio2, durante la trasmissione I Lunatici, ha raccontato di un episodio della sua vita finora mai rivelato. L’attrice ha confessato di essere stata “picchiata e abusata” all’interno di una stanza di un hotel, ma di non aver mai denunciato, anche se avrebbe dovuto farlo, “per paura”. L’incontro con il suo carnefice è avvenuto grazie ad amici in comune: “Ci eravamo conosciuti al ristorante, si rideva, si scherzava, tu pensi sempre che se una persona ti viene presentata da qualcuno che conosci sia una persona perbene – racconta Del Santo – Lui mi disse che aveva dimenticato una cosa in hotel e mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Un “incubo duratola”. CosìDelai microfoni di Rai Radio2, durante la trasmissione I Lunatici, ha raccontato di un episodio della sua vita finora mai rivelato. L’attrice ha confessato di essere stata “picchiata e” all’interno di una stanza di un, ma di non aver mai denunciato, anche se avrebbe dovuto farlo, “per paura”. L’incontro con il suo carnefice è avvenuto grazie ad amici in comune: “Ci eravamo conosciuti al ristorante, si rideva, si scherzava, tu pensi sempre che se una persona ti viene presentata da qualcuno che conosci sia una persona perbene – racconta Del– Lui mi disse che aveva dimenticato una cosa ine mi ...

