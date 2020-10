Il Financial Times consiglia dove andare a correre a Roma (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà per l’assenza cronica di trasporti, sarà per il traffico intenso, ma Roma è la città italiana perfetta per chi ama correre. Lo dice questo articolo del Financial Times scritto da Davide Ghiglione, parte di una nuova guida della città della serie FT Globetrotter: merito dei suoi ampi spazi verdi, del Tevere e delle meravigliosi visuali che si incontrano più o meno ovunque. Anche l’occhio dello sportivo vuole la sua parte. Non solo: «La cosa buona di Roma è che si può correre tutto l’anno. Basta mettere una giacca tra dicembre e febbraio, mentre d’estate è meglio uscire al mattino presto» ed evitare la calura. Con le palestre sotto osservazione e le piscine a rischio, la corsa rimane ... Leggi su linkiesta (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà per l’assenza cronica di trasporti, sarà per il traffico intenso, maè la città italiana perfetta per chi ama. Lo dice questo articolo delscritto da Davide Ghiglione, parte di una nuova guida della città della serie FT Globetrotter: merito dei suoi ampi spazi verdi, del Tevere e delle meravigliosi visuali che si incontrano più o meno ovunque. Anche l’occhio dello sportivo vuole la sua parte. Non solo: «La cosa buona diè che si puòtutto l’anno. Basta mettere una giacca tra dicembre e febbraio, mentre d’estate è meglio uscire al mattino presto» ed evitare la calura. Con le palestre sotto osservazione e le piscine a rischio, la corsa rimane ...

Una serie di percorsi di cinque chilometri in parchi e aree verdi. La capitale, grazie agli ampi spazi verdi, i monumenti magnifici e il clima mite, è una delle città migliori per chi ama il running ...

Il "Finalcial Times" dedica un rerportage a Busatti, la storica azienda tessile della Valtiberina

"The secret behind successful succession". Questo il titolo dell'ampio reportage che il Financial Times, uno dei giornali più autorevoli e letti del mondo in ambito economico-finanziario, ha interamen ...

