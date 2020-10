Giro d’Italia 2020, la grande occasione persa di Wilco Kelderman. Ma ora la Sunweb rischia di pagare l’errore tattico sullo Stelvio (Di sabato 24 ottobre 2020) Sul Sestriere la maglia rosa è definitivamente sfuggita dalle mani di Wilco Kelderman. Il corridore neerlandese della Sunweb aveva fatto tutto bene nelle prime due settimane. Il Giro, dopo il Piancavallo, sembrava ormai suo. Bastava dare la spallata decisiva al lusitano Joao Almeida. Negli ultimi sette giorni, però, Wilco ha avuto un calo di condizione e, complice un Rohan Dennis che nel ruolo di gregario ha deciso l’esito della Corsa Rosa, ha perso moltissimo tempo nei confronti del britannico Tao Geogheghan Hart e del compagno Jai Hindley. Dietro alla debacle del neerlandese, però, c’è anche la tattica decisamente bizzarra attuata dalla sua squadra nella frazione con arrivo a laghi di Cancano che prevedeva anche la scalata dello Stelvio. ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Sul Sestriere la maglia rosa è definitivamente sfuggita dalle mani di. Il corridore neerlandese dellaaveva fatto tutto bene nelle prime due settimane. Il, dopo il Piancavallo, sembrava ormai suo. Bastava dare la spallata decisiva al lusitano Joao Almeida. Negli ultimi sette giorni, però,ha avuto un calo di condizione e, complice un Rohan Dennis che nel ruolo di gregario ha deciso l’esito della Corsa Rosa, ha perso moltissimo tempo nei confronti del britannico Tao Geogheghan Hart e del compagno Jai Hindley. Dietro alla debacle del neerlandese, però, c’è anche la tattica decisamente bizzarra attuata dalla sua squadra nella frazione con arrivo a laghi di Cancano che prevedeva anche la scalata dello. ...

giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? -… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - OA_Sport : Giro d’Italia 2020, la grande occasione persa di Wilco Kelderman. Ma ora la Sunweb rischia di pagare l’errore tatti… - Eurosport_IT : Non era mai successo nella storia dei Grandi Giri: due corridori con lo stesso tempo e la maglia rosa si deciderà c… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, Cerny vince la 19ª tappa. Kelderman in rosa. Vegni: «Qualcuno pagherà per la frazione... Corriere della Sera