Ginnastica ritmica, Fabriano vince lo scudetto! Baldassarri e compagne si confermano Campionesse d’Italia (Di sabato 24 ottobre 2020) Fabriano ha conquistato lo scudetto di Ginnastica ritmica. Le Campionesse d’Italia si sono confermate sul trono del Bel Paese al termine dell’avvincente Final Six della Serie A1, nuovo format che ha assegnato il tricolore al PalaRuffini di Torino. Le marchigiane hanno conquistato il quarto titolo consecutivo, ribadendo la loro immensa superiorità tecnica. Nell’atto conclusivo si sono imposte con 13 punti all’attivo, battendo l’Udinese (10) e la Motto Viareggio (7) come da pronostico della vigilia. La stella Milena Baldassarri ha vinto al cerchio (22.450 punti) battendo Isabelle Tavano (18.000 per l’Udinese), ma ha poi perso lo scontro diretto con l’altra azzurra Alexandra Agiurgiuculese (Udinese) al nastro (21.250 contro 20.250). ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)ha conquistato lo scudetto di. Led’Italia si sono confermate sul trono del Bel Paese al termine dell’avnte Final Six della Serie A1, nuovo format che ha assegnato il tricolore al PalaRuffini di Torino. Le marchigiane hanno conquistato il quarto titolo consecutivo, ribadendo la loro immensa superiorità tecnica. Nell’atto conclusivo si sono imposte con 13 punti all’attivo, battendo l’Udinese (10) e la Motto Viareggio (7) come da pronostico della vigilia. La stella Milenaha vinto al cerchio (22.450 punti) battendo Isabelle Tavano (18.000 per l’Udinese), ma ha poi perso lo scontro diretto con l’altra azzurra Alexandra Agiurgiuculese (Udinese) al nastro (21.250 contro 20.250). ...

LinaDiNuccio : Mia figlia ha trasformato il soggiorno in una palestra : nastro, palla e cerchio... E solo perché stava guardando i… - Rum_AndMonkey : Ma quanto cazzo è bella la ginnastica artistica/ritmica? Piango - Laura6976 : Sto guardando il campionato nazionale di ginnastica ritmica, che brave! - Black_Sere : Tra la diretta della gara di ginnastica ritmica, rugby e prima la moto gp non so più dove mettere la testa???? - carotelevip : Cara @nove grazie per la diretta del campionato nazionale di Ginnastica ritmica ma la ripresa della camera mobile d… -

