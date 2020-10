GF Vip | la Parietti difende Francesco “Viscido vuol dire schifoso”

Leggi su solodonna

(Di sabato 24 ottobre 2020) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è scagliata controOppinni, senza risparmiarsi. Le parole dell’opinionista non sono per nulla piaciute alla Parieti, che sui social ha subito difeso il figlio! Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è scagliata controOppini. L’opinionista ha commentato il suo comportamento nei confronti di Tommaso Zorzi. La Elia come sempre non si è risparmiata eArticolo completo: GF Vip: la“Viscidoschifoso” dal blog SoloDonna