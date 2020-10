GF Vip 5, Alfonso Signorini nella bufera: il web vuole le sue scuse in diretta (Di sabato 24 ottobre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito alla sorpresa di Mario Balotelli al fratello Enock. Tra una risata e l’altra, il calciatore si è reso protagonista di una frase piuttosto borderline nei confronti di Dayane Mello. Il web, non a caso, si è infuriato e ha giudicato sessiste quelle parole. Tuttavia, a far arrabbiare ancora di più gli appassionati del reality, è stato l’atteggiamento di Alfonso Signorini che invece di rimproverarlo, si è messo a ridere. GF VIP 5: Alfonso Signorini nella bufera La sorpresa di Mario Balotelli durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato letteralmente il segno. Mentre chiacchierava con i compagni di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 ottobre 2020) Nel corso dell’ultimadel Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito alla sorpresa di Mario Balotelli al fratello Enock. Tra una risata e l’altra, il calciatore si è reso protagonista di una frase piuttosto borderline nei confronti di Dayane Mello. Il web, non a caso, si è infuriato e ha giudicato sessiste quelle parole. Tuttavia, a far arrabbiare ancora di più gli appassionati del reality, è stato l’atteggiamento diche invece di rimproverarlo, si è messo a ridere. GF VIP 5:La sorpresa di Mario Balotelli durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato letteralmente il segno. Mentre chiacchierava con i compagni di ...

iamdissonance_ : RT @lacapanebona: Comunque nella prima puntata Alfonso stava dicendo a Tommaso: “Benvenuto al Grande Tommas al Grande Fratello Vip” e non a… - LoLLoAmoroso : @ccochi4 Fake ''Il VIP meno votato sarà definitivamente eliminato' spiega Alfonso al prima al pubblico prima di uff… - piedinini : RT @jonnycembalo: Alfonso Signorini ha scavalcato conduttrici valide solo per il piacere del gossip per il suo Chi. Schifoso! Porta sul pal… - sofiastyles_h : RT @lacapanebona: Comunque nella prima puntata Alfonso stava dicendo a Tommaso: “Benvenuto al Grande Tommas al Grande Fratello Vip” e non a… - RickyGol22 : RT @jaimelsnnister: Tommy io lo so che non lo pensi davvero io so che tu sai che AL MASSIMO Alfonso può essere amato dai vip quarantenni un… -