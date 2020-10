Focolaio nella casa di riposo di Itri. Struttura isolata (Di sabato 24 ottobre 2020) La Asl di Latina registra 71 casi positivi al Covid-19 tra pazienti e operatori, nella Struttura per anziani di Itri. In corso l'indagine epidemiologica: eseguiti tutti i tamponi e isolamento della Struttura. Lo rende noto l'unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020) La Asl di Latina registra 71 casi positivi al Covid-19 tra pazienti e operatori,per anziani di. In corso l'indagine epidemiologica: eseguiti tutti i tamponi e isolamento della. Lo rende noto l'unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.

La Asl di Latina registra 71 casi positivi al Covid-19 tra pazienti e operatori, nella struttura per anziani di Itri. In corso l’indagine epidemiologica: eseguiti tutti i tamponi e isolamento della ...

Nella Rsa un morto

Un focolaio Covid di dimensioni preoccupanti si è insinuato dentro le mura della casa di riposo Costante Patrizi di Ponte in Valtellina, fino a lunedì scorso completamente esente dal contagio. Ventise ...

