DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Hindley e Geoghegan Hart primi a pari merito! Nibali chiuderà settimo (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’EDITORIALE DEL DIRETTORE FEDERICO MILITELLO LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI IL Giro D’ITALIA E’ ARRIVATO A MILANO. CONTRO COVID, RITIRI, METEO SCIOPERO. SCHIAFFONE AI DETRATTORI Giro D’ITALIA NELLA STORIA: PRIMO E SECONDO CON LO STESSO TEMPO PRIMA DELL’ULTIMA TAPPA QUANTI SOLDI GUADAGNA IL VINCITORE DEL Giro D’ITALIA? SUPER MONTEPREMI LA STARTLIST DELLA CRONO DI DOMANI COM’E’ LA CRONOMETRO DECISIVA: IL PERCORSO, 15,7 KM PIANEGGIANTI Geoghegan Hart VS Hindley: CHI E’ IL PIU’ FORTE A CRONOMETRO? SI DECIDE LA MAGLIA ROSA FAUSTO MASNADA IN TOP-10 DA GREGARIO DI ALMEIDA E PUO’ CRESCERE ANCORA TUTTI I VERDETTI IN BILICO: COSA SI DECIDE ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’EDITORIALE DEL DIRETTORE FEDERICO MILITELLO LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI ILD’ITALIA E’ ARRIVATO A MILANO. CONTRO COVID, RITIRI, METEO SCIOPERO. SCHIAFFONE AI DETRATTORID’ITALIA NELLA STORIA: PRIMO E SECONDO CON LO STESSO TEMPO PRIMA DELL’ULTIMA TAPPA QUANTI SOLDI GUADAGNA IL VINCITORE DELD’ITALIA? SUPER MONTEPREMI LA STARTLIST DELLA CRONO DI DOMANI COM’E’ LA CRONOMETRO DECISIVA: IL PERCORSO, 15,7 KM PIANEGGIANTIVS: CHI E’ IL PIU’ FORTE A CRONOMETRO? SI DECIDE LA MAGLIA ROSA FAUSTO MASNADA IN TOP-10 DA GREGARIO DI ALMEIDA E PUO’ CRESCERE ANCORA TUTTI I VERDETTI IN BILICO: COSA SI DECIDE ...

