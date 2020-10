Covid, in Puglia richiamati in corsia i medici in pensione (Di sabato 24 ottobre 2020) Il dipartimento Salute della Regione Puglia richiama, su base volontaria, i medici pensionati. Lunedì prossimo, conferma all’ANSA il direttore Vito Montanaro, verrà pubblicato un avviso per compilare una graduatoria da cui ogni Asl potrà attingere per far fronte all’emergenza Coronavirus. In base alle specialità dei medici che decideranno di tornare in corsia ci sarà l’assegnazione … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) Il dipartimento Salute della Regionerichiama, su base volontaria, ipensionati. Lunedì prossimo, conferma all’ANSA il direttore Vito Montanaro, verrà pubblicato un avviso per compilare una graduatoria da cui ogni Asl potrà attingere per far fronte all’emergenza Coronavirus. In base alle specialità deiche decideranno di tornare inci sarà l’assegnazione … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

