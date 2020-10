Covid Campania, più contagi tra i bambini: ricoveri in crescita, paura per l'influenza (Di sabato 24 ottobre 2020) Sessanta ricoveri di pazienti Covid in età pediatrica dall?inizio dell?epidemia per un totale di quattro posti letto che da oggi passano a nove con sei piccoli pazienti attualmente... Leggi su ilmattino (Di sabato 24 ottobre 2020) Sessantadi pazientiin età pediatrica dall?inizio dell?epidemia per un totale di quattro posti letto che da oggi passano a nove con sei piccoli pazienti attualmente...

MediasetTgcom24 : Covid, a Napoli in centinaia protestano contro le restrizioni #napoli - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, È INDISPENSABILE DECIDERE SUBITO IL #LOCKDOWN Leggi la mia dichiarazione ?? - SkyTG24 : Covid, Campania verso lockdown. De Luca: “Chiudiamo tutto per 30-40 giorni, poi si vedrà” - juvemyheart : RT @JCTweet_: 2/2 Non nego il virus, non nego i morti, ma comprendo la rabbia di chi ieri è sceso in piazza, perché tra qualche settimana p… - galfort2 : . # DOMANI # Covid-19, ieri 19mila contagi Scatto in avanti di De Luca Ma Conte non cede Lisa Di Giuseppe Mentre… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Scatta coprifuoco a Napoli, migliaia in corteo contro le restrizioni di De Luca

(LaPresse) Migliaia di persone sono scese in piazza a Napoli dove, come in tutta la regione Campania, alle 23 di venerdì è scattato il primo coprifuoco per contenere la diffusione del coronavirus. Il ...

Italia: Proteste a Napoli contro il divieto di coronavirus

Centinaia di persone si sono radunate venerdì sera dalla sede della Regione Campania, a Napoli, per protestare contro il coprifuoco entrato in vigore nella grande città del Sud Italia, dalle 11. I ...

(LaPresse) Migliaia di persone sono scese in piazza a Napoli dove, come in tutta la regione Campania, alle 23 di venerdì è scattato il primo coprifuoco per contenere la diffusione del coronavirus. Il ...Centinaia di persone si sono radunate venerdì sera dalla sede della Regione Campania, a Napoli, per protestare contro il coprifuoco entrato in vigore nella grande città del Sud Italia, dalle 11. I ...