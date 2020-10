Conte assediato | la strada ormai è segnata L' indiscrezione sull' imminente nuovo Dpcm | la drastica virata sul coprifuoco generale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020) La percentuale dei tamponi positivi al Covid; salita dell'1,1%: giovedì era del 9,44, ieri del 10,5. I nuovi casi sono 19.143 a fronte di 182.032 tamponi, mai così tanti analizzati in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Il numero dei morti, 91,; sceso rispetto ai 136 delle 24 ore precedenti. I malati in terapia intensiva sono 1.049 (+57) e i ricoverati con sintomi 855. Il contagio cresce maggiormente in Lombardia (+4.916), Campania (+2.280) e Piemonte (2.032). 2.352 i guariti. Gli italiani positivi al virus sono 186.002, lo 0,31%., ieri, ha nuovamente allontanato l'ipotesi di un altro «lockdown generalizzato». «Va scongiurato», ha ribadito, «e per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario. Forti dell'esperienza della scorsa primavera ...