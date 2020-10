Camorra e fascisti nelle proteste di Napoli e Gasparri specula | ' De Luca non è in grado'

(Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo lesfociate in violenza ieri sera a, il Senatore di Forza Italia Maurizioha attaccato l'atteggiamento del corteo e il Presidente Deper non essere stato indi ...

MLipperi : RT @aciapparoni: Ridurre quanto successo a #Napoli a moti della camorra e fascisti è demenziale e ancora una volta dimostra la distanza fra… - Carlomrtz : camorra, fascisti e centri sociali.?.. a mio parere la malavita ed i criminali piu' pericolisi presentano i telegio… - MarcoCorrera : @ApacheRossonero Parole sante... Guardare a camorra, fascisti e ultras fa comodo, serve a non guardare il disagio s… - riccard77650870 : RT @BentivogliMarco: Immancabili molti giornali online a chiamare 'rivolta' un'operazione organizzata da fascisti e camorra. leggete il c… - naples771 : RT @aciapparoni: Ridurre quanto successo a #Napoli a moti della camorra e fascisti è demenziale e ancora una volta dimostra la distanza fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra fascisti

Globalist.it

Secondo il Senatore di Forza Italia "De Luca è un irresponsabile e non ha fatto nulla per rafforzare la sanità campana. Ormai è fuori controllo" ...No, non se la sono andata a cercare, ma hanno esercitato il loro diritto dovere di informare la pubblica opinione su quanto stava accadendo a Napoli. Nessuno conceda alibi agli aggressori, quelle ...