Barcellona-Real Madrid 1-3 | gol di Valverde | Fati | Ramos e Modric

SkySport : BARCELLONA-REAL MADRID 1-3 Risultato finale ? ? #Valverde (5') ? #AnsuFati (8') ? rig. #SergioRamos (63') ? #Modric… - Sport_Mediaset : #Liga, il #Real fa festa nel 'Clasico': #Barcellona battuto al Camp Nou. Botta e risposta nei primi minuti con… - ItaSportPress : Riscatto Real Madrid nel Clasico: battuto il Barcellona al Camp Nou 3-1 - - OfficialRei7 : @blackdevils97 @SalGal1899 Ma a chi frega del Real, io parlo del Barcellona - zazoomblog : Barcellona-Real Madrid 1-3: Zidane salva la panchina blaugrana sempre più in crisi [FOTO] - #Barcellona-Real… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Real

Aspettando Real Sociedad e Villarreal ma pur sempre con una gara in meno, il Madrid vola in testa alla Liga mentre il Barcellona resta sei lunghezze indietro (anche se con una partita in meno ...Il Real Madrid si è aggiudicato il Clasico, battendo il Barcellona per 3-1 al Camp Nou. In una sfida resa delicata dal momento tutto fuorché positivo di entrambe le compagini, le Merengues sono ...