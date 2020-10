Atalanta-Sampdoria | ore 15 00 | le formazioni ufficiali

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sampdoria

Il 4-1 del San Paolo contro il Napoli è stato solo un incidente di percorso, l'Atalanta in Europa ha ribadito ancora una volta di che pasta è fatta. La squadra di Gian Piero Gasperini, all'e ...Alle 15 si affronteranno l’Atalanta e la Sampdoria per una partita che si preannuncia entusiasmante. La squadra di Gasperini viene dalla straordinaria vittoria in trasferta in Champions League sul ...