X-Factor, Vergo: chi è il palermitano protagonista del talent (Di venerdì 23 ottobre 2020) Entra nella fase finale la nuova edizione di X-Factor: scopriamo Vergo, chi è il palermitano protagonista del talent show. Nato a Palermo nel 1991, all’anagrafe il cantante Vergo si chiama Giuseppe Piscitello e il suo primo lavoro in questo momento è quello di portinaio. Per rendersi autonomo e per inseguire il sogno di una vita, … L'articolo X-Factor, Vergo: chi è il palermitano protagonista del talent è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Entra nella fase finale la nuova edizione di X-: scopriamo, chi è ildelshow. Nato a Palermo nel 1991, all’anagrafe il cantantesi chiama Giuseppe Piscitello e il suo primo lavoro in questo momento è quello di portinaio. Per rendersi autonomo e per inseguire il sogno di una vita, … L'articolo X-: chi è ildelè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : RT @RepubblicaTv: X factor, il siciliano Vergo fa centro: ai Live con Mika: La Sicilia torna protagonista a X factor. Giuseppe Piscitello,… - RepubblicaTv : X factor, il siciliano Vergo fa centro: ai Live con Mika: La Sicilia torna protagonista a X factor. Giuseppe Piscit… - insidemusicit : X FACTOR MIXTAPE 2020: i brani originali di X Factor 2020 #Blind #BluePhelix #Casadilego #Cmqmartina #EdaMarì… - Giacomo_47 : MA VERGO DI X FACTOR CHE MI METTE LIKE AI COMMENTI SU INSTAAAAA AAA PIANGO LO AMO - Lu82 : Liked on YouTube: MIKA sceglie VERGO, EDA MARÌ e NAIP per i Live Show | Last Call X Factor 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Factor Vergo X-Factor, Vergo: chi è il palermitano protagonista del talent ViaggiNews.com X-Factor, Vergo: chi è il palermitano protagonista del talent

Entra nella fase finale la nuova edizione di X-Factor: scopriamo Vergo, chi è il palermitano protagonista del talent show. Nato a Palermo nel 1991, all’anagrafe il cantante Vergo si chiama Giuseppe ...

XFactor 2020: le squadre dei quattro giudici che accederanno ai live

il siciliano ma milanese d’adozione Vergo che ha proposto un mashup tra “Il Mondo Nuovo” di Neffa e “Ora Che Fai?” di Salmo. Non hanno staccato il biglietto per i Live Disarmo, che ha cantato “Lover, ...

Entra nella fase finale la nuova edizione di X-Factor: scopriamo Vergo, chi è il palermitano protagonista del talent show. Nato a Palermo nel 1991, all’anagrafe il cantante Vergo si chiama Giuseppe ...il siciliano ma milanese d’adozione Vergo che ha proposto un mashup tra “Il Mondo Nuovo” di Neffa e “Ora Che Fai?” di Salmo. Non hanno staccato il biglietto per i Live Disarmo, che ha cantato “Lover, ...