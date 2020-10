Vuelta a España 2020, Sam Bennett: “Difficile riprendere Philipsen, tutta la squadra mi ha supportato” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Prima volata e subito cartellino timbrato dal miglior velocista dell’ultimo Tour de France alla Vuelta a España 2020. Sam Bennett si impone allo sprint in quel di Ejea de los Caballeros, nella quarta tappa, sfruttando ovviamente il solito eccellente lavoro della sua Deceuninck – Quick-Step. Le sue parole all’arrivo: “Con la squadra abbiamo deciso che sul finale saremmo dovuti essere compatti e l’abbiamo fatto alla perfezione. Ci siamo riuniti quando ce n’era bisogno. Mi hanno aiutato tutti i compagni, anche se ne avevo richiesti solamente alcuni, voglio ringraziare tutti i ragazzi per un lavoro fantastico”. Sulla volata: “Jasper Philipsen ha provato ad anticipare con un gran scatto e in realtà credevo di non riuscire a riprenderlo. Ho ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Prima volata e subito cartellino timbrato dal miglior velocista dell’ultimo Tour de France allaa España. Samsi impone allo sprint in quel di Ejea de los Caballeros, nella quarta tappa, sfruttando ovviamente il solito eccellente lavoro della sua Deceuninck – Quick-Step. Le sue parole all’arrivo: “Con laabbiamo deciso che sul finale saremmo dovuti essere compatti e l’abbiamo fatto alla perfezione. Ci siamo riuniti quando ce n’era bisogno. Mi hanno aiutato tutti i compagni, anche se ne avevo richiesti solamente alcuni, voglio ringraziare tutti i ragazzi per un lavoro fantastico”. Sulla volata: “Jasperha provato ad anticipare con un gran scatto e in realtà credevo di non riuscire a riprenderlo. Ho ...

