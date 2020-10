Tennis, ATP Colonia II 2020: i risultati del 23 ottobre. Sinner in semifinale, Zverev il prossimo avversario (Di sabato 24 ottobre 2020) Vanno in archivio i match validi per i quarti di finale dell’ATP di Colonia II (Germania). Jannik Sinner di grinta e di carattere ha sconfitto con il punteggio di 6-3 0-6 6-4 il francese Gilles Simon (n.58 del mondo). Un match che ha messo a dura prova la consistenza nervosa dell’altoatesino. Il transalpino, infatti, è Tennista particolarmente solido e, per quanto visto nel corso del torneo, in condizione dal punto di vista fisico. Bravo è stato Jannik a rimanere mentalmente presente nel confronto, facendo vedere nel terzo parziale tanta qualità e prevalendo dopo 2 ore e 34 minuti di gioco. Sinner, quindi, se la vedrà contro la testa di serie n.1 del torneo, ovvero il tedesco Sascha Zverev. Il n.7 del mondo, sempre in tre set, ha sconfitto l’insidioso ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Vanno in archivio i match validi per i quarti di finale dell’ATP diII (Germania). Jannikdi grinta e di carattere ha sconfitto con il punteggio di 6-3 0-6 6-4 il francese Gilles Simon (n.58 del mondo). Un match che ha messo a dura prova la consistenza nervosa dell’altoatesino. Il transalpino, infatti, èta particolarmente solido e, per quanto visto nel corso del torneo, in condizione dal punto di vista fisico. Bravo è stato Jannik a rimanere mentalmente presente nel confronto, facendo vedere nel terzo parziale tanta qualità e prevalendo dopo 2 ore e 34 minuti di gioco., quindi, se la vedrà contro la testa di serie n.1 del torneo, ovvero il tedesco Sascha. Il n.7 del mondo, sempre in tre set, ha sconfitto l’insidioso ...

