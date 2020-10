Spettacolare 3-3 tra Sassuolo e Torino  

Leggi su agi

(Di sabato 24 ottobre 2020) AGI– È festa di gol trae Torino nell'anticipo della quinta giornata di Serie A. Nella nebbia fitta di Reggio Emilia le due squadre si dividono la posta andando a segno per 3 volte a testa. A rammaricarsi è soprattutto la squadra di Giampaolo che, dopo aver sbloccato il risultato al 32' del primo tempo grazie a Linetty si è trovata poi a condurre, a sei minuti dal novantesimo, per 3-1 grazie alle reti ravvicinate di Belotti (77') e Lukic (79'). Ma i neroverdi quest'anno sono difficili da domare: dopo il momentaneo pareggio di Djuricic non hanno ceduto allo sconforto e in appena due minuti hanno rimesso in piedi una partita che sembrava ormai persa. Tutto grazie a Chiriches (84') e Caputo (85'). La prima frazione è tutta ad appannaggio degli ospiti. La squadra granata, reduce tra tre sconfitte consecutive, tiene ...