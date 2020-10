S&P conferma rating Italia BBB e migliora outlook (Di sabato 24 ottobre 2020) (Teleborsa) – Standard & Poor’s mantenere invariato il rating dell’Italia, a BBB, e rivede l’outlook da negativo a stabile. Secondo l’agenzia di rating il PIL Italiano non tornerà ai livelli del 2019 sino al 2023. S&P ritiene infatti che l’Italia che “nonostante le incertezze, le misure economiche adottate per contenere la crisi da parte di Italia, BCE e Unione europea, diano alle autorità Italiane un’opportunità per riavviare la crescita economica e per invertire il deterioramento dei risultati di bilancio”. Queste le motivazioni per le quali l’agenzia – come spiega nella nota – ha rivisto l’outlook per ... Leggi su quifinanza (Di sabato 24 ottobre 2020) (Teleborsa) – Standard & Poor’s mantenere invariato ildell’, a BBB, e rivede l’da negativo a stabile. Secondo l’agenzia diil PILno non tornerà ai livelli del 2019 sino al 2023. S&P ritiene infatti che l’che “nonostante le incertezze, le misure economiche adottate per contenere la crisi da parte di, BCE e Unione europea, diano alle autoritàne un’opportunità per riavviare la crescita economica e per invertire il deterioramento dei risultati di bilancio”. Queste le motivazioni per le quali l’agenzia – come spiega nella nota – ha rivisto l’per ...

thrashermag : ?? John Dilorenzo ???? - giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - Giorgiolaporta : Mentre su #Twitter si parla di #GFVIP, #propagandalive e #talequaleshow, a #Napoli la gente scende in strada e affr… - KarunaAlessio : RT @DanieleDeRossi: 'ndo nun s'ariva coi piedi ci arivamo co' le mano #propagandalive - 1giuspe : RT @DanieleDeRossi: 'ndo nun s'ariva coi piedi ci arivamo co' le mano #propagandalive -

Ultime Notizie dalla rete : S&P conferma Covid:migliaia di mascherine e camici in dono al S.Francesco Agenzia ANSA 500 s km 0

Guarda i 2.729 risultati per 500 s km 0 al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 2.500 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offerte per Auto km 0 in vendita!

Napoli, prima notte di coprifuoco al grido di 'libertà''. Tensioni con la polizia

Sono circa duemila le persone che hanno raggiunto Palazzo Santa Lucia da diversi punti della città per protestare contro le restrizioni imposte dalla Regione Campania per l'emergenza Coronavirus. Al g ...

Guarda i 2.729 risultati per 500 s km 0 al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 2.500 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offerte per Auto km 0 in vendita!Sono circa duemila le persone che hanno raggiunto Palazzo Santa Lucia da diversi punti della città per protestare contro le restrizioni imposte dalla Regione Campania per l'emergenza Coronavirus. Al g ...