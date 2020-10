Sabaudia incidente mortale | la vittima un ragazzo di 17 anni | impatto violento con un furgone

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) 23 ottobre 2020 – Lazio,. Tragedia a Borgo Vodice, frazione della città di, in provincia di Latina. Una Fiat 600 e un monovolume Fiat Doblò si sono scontrati violentemente all’altezza dell’incrocio tra via Migliara 53 e Strada Segreta. Coinvolto nel drammatico sinistro anche un terzo veicolo che stava transitando sulla via in quel momento. Ad avere avuto la peggio undi 17, che si trovava all’interno della Fiat guidata da un amico. Il giovane sarebbe morto sul colpo: per i sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. leggi anche l’articolo —> Lockdown Sardegna, la decisione nelle prossime ore: stop per ...