Pumpkin Jack | lo spettrale action platform ispirato a MediEvil e Jak and Daxter è finalmente disponibile

Quest'anno Halloween inizierà prima, il 23 ottobre: ​​lo spaventoso platform 3D Pumpkin Jack sbarca oggi su Steam, GOG, Nintendo eShop e Epic Games Store. Il gioco è già disponibile per Xbox One su Microsoft Store.Il prezzo del titolo è di € 29,99 su tutte le piattaforme, con uno sconto di lancio del 20%.

Quest'anno Halloween inizierà prima, il 23 ottobre: lo spaventoso platform 3D Pumpkin Jack sbarca oggi su Steam, GOG, Nintendo eShop e Epic Games Store. Il gioco è già disponibile per Xbox One su ...

Seguendo l'esempio dei grandi classici del platform 3D, l'avventura di Jack incarna a dovere lo spirito di Halloween.

