Preso lo stupratore seriale | 160 vittime minori in 14 anni

Leggi su yeslife

(Di venerdì 23 ottobre 2020): per l’accusa ha violentato 160in 14. Il 52enne Cosimo C. è stato fermato a Strasburgo E’ accusato di aver stuprato ben 160in 14. Si tratta di un veroche sfuggiva alle autorità da oltre un decennio. E’ stato arrestato a Strasburgo, in Francia, il … L'articolo proviene da YesLife.it.